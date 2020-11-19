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Пять дополнительных гуманитарных центров создали в Нагорном Карабахе
Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Пять дополнительных гуманитарных центров создали в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Пять дополнительных центров сформированы в Нагорном Карабахе для решения гуманитарных задач. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной Российской Федерации в четверг, 19 ноября.

Отмечается, что в Нагорном Карабахе были созданы: Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения. С 20 ноября Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступит к выполнению задач, сообщает РИА Новости.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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