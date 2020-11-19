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Лавров ответил на вопрос об участии США в решении ситуации в Нагорном Карабахе
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров ответил на вопрос об участии США в решении ситуации в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решался не без участия США. Об этом он сообщил в четверг, 19 ноября, в интервью телеканалу RT.

По его словам, позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции) перед заключением договора неоднократно излагалась на уровне президентов, министров и специальных представителей стран-сопредседателей. Все высказывались за незамедлительное прекращение огня.

Лавров считает, что данная позиция политически и психологически повлияла на ситуацию.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

Напомним, 11 ноября Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. По его словам, обе страны будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но «речи о совместных миротворческих силах не шло».

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