Российские миротворцы оценили обстановку в Нагорном Карабахе

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается в полной мере. Об этом сообщил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович в четверг, 19 ноября.

По его словам, ситуация на постах миротворческих сил России спокойная, миротворцы выполняют свои обязанности в обычном режиме.

— Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная, — цитирует Полюховича РИА Новости.

Ранее стало известно, что свыше 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт в Нагорном Карабахе с 14 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать договоренности по Карабаху