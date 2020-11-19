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Российские миротворцы оценили обстановку в Нагорном Карабахе
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Российские миротворцы оценили обстановку в Нагорном Карабахе

Виктория Родимкина

Армия

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается в полной мере. Об этом сообщил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович в четверг, 19 ноября.

По его словам, ситуация на постах миротворческих сил России спокойная, миротворцы выполняют свои обязанности в обычном режиме.

— Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная, — цитирует Полюховича РИА Новости.

Ранее стало известно, что свыше 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт в Нагорном Карабахе с 14 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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