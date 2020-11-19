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Нутрициолог порекомендовала отказаться от магазинных сластей и начать готовить дома
Фото: pexels.com / Anna Tukhfatullina

Нутрициолог порекомендовала отказаться от магазинных сластей и начать готовить дома

Оксана Васильева

Здоровье

Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акциз на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. В связи с этим эксперт по семейному питанию, нутрициолог Анастасия Падышева рекомендует отказаться от магазинных сладостей и консервов и начать готовить дома, сообщает «Радио 1».

— Акциз может стать для людей хорошим поводом задуматься, что они едят. Самое правильное в данной ситуации — начать готовить самим. Если хочется чего-то вредного, значит, надо работать с дефицитами в организме и позволять себе более правильные альтернативы, — сказала Падышева.

Она отметила, если времени на готовку нет, в магазине надо выбирать самые «безопасные» продукты, важно обращать внимание на состав. Чем он проще, тем лучше. Также следует избегать в составе Е-добавок.

Ранее ФАН писало, что депутат Сергей Вострецов прокомментировал введение акциза на продукты с повышенным содержанием сахара и соли.

— Нужно ли вводить налог — вопрос дискуссионный. Сомневаюсь, что введение акциза кого-то отпугнет от покупки вредных продуктов, а вот яркая, предупреждающая надпись на упаковке многих может заставить задуматься, — сказал он.

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