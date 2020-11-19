Врач объяснила, почему люди с аллергией реже болеют коронавирусом

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Люди с аллергией менее восприимчивы к коронавирусу. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая отделением аллергологии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина.

Такую особенность Ревякина объяснила работой рецепторного аппарата у аллергиков.

— Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецепторный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, — цитирует Ревякину РИА Новости.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, что увеличивает риск умереть от коронавируса в 12 раз.

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