Россияне не пострадали на акциях протеста в Уганде

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Информация о пострадавших россиянах на акциях протеста в Уганде не поступала в посольство РФ. Об этом сообщил РИА Новости представитель дипведомства в четверг, 19 ноября.

Отмечается, что обращений от граждан РФ не поступало в посольство.

Ранее полиция Уганды заявила о 16 погибших и 65 пострадавших на протестах, которые возникли после задержания властями кандидата в президенты и певца Роберта Кьягуланьи. В ходе беспорядков были задержаны 350 человек.

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