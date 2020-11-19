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Пензенские рыболовы вышли на лед, игнорируя рекомендации регионального МЧС
Исследование маркетологов показало, что зимней рыбалкой увлечены шесть процентов москвичей / Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Пензенские рыболовы вышли на лед, игнорируя рекомендации регионального МЧС

Захар Чайченко

Происшествия

Рыболовы из Пензы уже открыли сезон зимней рыбалки, игнорируя предостережения сотрудников регионального МЧС. Несмотря на недостаточную толщину льда, совсем недавно сформировавшемуся на водоемах области, любители порыбачить уже успели закинуть первые удочки, подвергая свою жизнь весьма серьезной опасности.

Сотрудники МЧС административного центра Пензенской области предупредили рыбаков, что до наступления устойчивых морозов на льду лучше не появляться. Это связано с тем, что он может попросту сломаться под весом человека, не выдержав большой нагрузки. Рыбаки, которые решились выйти на лед, очень рискуют остаться под водой.

Однако это не страшит местных любителей рыбалки, которые рассказали о своем методе перемещения по тонкому льду. По их словам, перед тем, как ступать на тонкое покрытие, следует делать лунки каждые два-три метра, чтобы убедиться в достаточной толщине льда. Они уверены в том, что если течение отсутствует, то пяти сантиметров якобы может хватить для спокойной и безопасной рыбалки, передает ФАН.

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