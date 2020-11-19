Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Саратовская модель намерена отсудить у Ральфа Лорена 20 миллионов долларов
Ральф Лорен / Фото: Официальный сайт Ralph Lauren (https://www.ralphlauren.com/)

Саратовская модель намерена отсудить у Ральфа Лорена 20 миллионов долларов

Захар Чайченко

Происшествия

Российская супермодель из Саратова Анастасия Хозисова намерена отсудить у американской компании по производству одежды Ralph Lauren Corp 20 миллионов долларов за незаконную эксплуатацию ее фотографий.

Саратовская модель заявила, что в 2004 году американский модельер Ральф Лорен сделал предложение Хозисовой стать идейной вдохновительницей ряда его проектов, в которые вошел «Дневник коллекции». По сообщению супермодели, в этом дневнике были использованы «интимные и захватывающие дух фотографии», передает издание New York Post.

В иске, поданном Хозисовой к американской компании одежды, содержится информация о мошеннической схеме внутри Ralph Lauren Corp, из-за которой модель была уволена из компании, что сильно отразилось на ее состоянии здоровья и дальнейшем кризисе в карьере. Однако это не смутило самого Ральфа Лорена, который продолжает использовать снимки российской модели в коммерческих целях.

Юридический представитель Лорена заявил изданию, что иск 41-летней Анастасии Хозисовой «не имеет оснований».

Читайте также: Добровинский объяснил, что помогло ему выиграть дело против Ефремова

модельиск в судденьги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте