Саратовская модель намерена отсудить у Ральфа Лорена 20 миллионов долларов

Ральф Лорен / Фото: Официальный сайт Ralph Lauren (https://www.ralphlauren.com/)

Российская супермодель из Саратова Анастасия Хозисова намерена отсудить у американской компании по производству одежды Ralph Lauren Corp 20 миллионов долларов за незаконную эксплуатацию ее фотографий.

Саратовская модель заявила, что в 2004 году американский модельер Ральф Лорен сделал предложение Хозисовой стать идейной вдохновительницей ряда его проектов, в которые вошел «Дневник коллекции». По сообщению супермодели, в этом дневнике были использованы «интимные и захватывающие дух фотографии», передает издание New York Post.

В иске, поданном Хозисовой к американской компании одежды, содержится информация о мошеннической схеме внутри Ralph Lauren Corp, из-за которой модель была уволена из компании, что сильно отразилось на ее состоянии здоровья и дальнейшем кризисе в карьере. Однако это не смутило самого Ральфа Лорена, который продолжает использовать снимки российской модели в коммерческих целях.

Юридический представитель Лорена заявил изданию, что иск 41-летней Анастасии Хозисовой «не имеет оснований».

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