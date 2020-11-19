Нарколог Евгений Брюн объяснил, почему курильщики кальяна чаще заболевают COVID-19

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн объяснил, почему курильщики кальяна чаще заболевают COVID-19, в беседе с Nation News.

— Самые простые заболевания, которые находят у любителей кальянов – это бронхит, пневмония. Для них также характерно облегченное инфицирование ковидом и прочими ОРВИ, и более тяжелое течение заболевания, — считает Брюн.

По мнению эксперта, кальяны также опасны для здоровья, как и любая другая форма курения, вне зависимости от наличия никотина. Особенно врач отметил пагубное влияние кальянов на женщин, так как продукты сгорания разрушают легкие. Это особенно опасно в период пандемии коронавируса.

Интернет-портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что около 3,5 тысяч консультаций провели специалисты центра телемедицины МОНИКИ имени Владимирского в Московской области. Такие консультации проходят для тех пациентов, которые долечиваются дома после стационара от коронавируса.

Ранее ФАН сообщил, что в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения из-за COVID-19. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о запрете с 23 ноября доступа зрителей на спортивные мероприятия.

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