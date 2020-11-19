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Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ

Кирилл Николаев

Здоровье

Включение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) упростит ее регистрацию в иностранных странах. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

По его словам, включение вакцины в список ВОЗ также позволит поставлять ее в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

Кузнецов отметил, что документы на включение вакцины в список ВОЗ были поданы 27 октября. В настоящее время они находятся на рассмотрении, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что первые образцы российской вакцины «Спутник V» поступили в Венгрию.

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