Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ
Включение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) упростит ее регистрацию в иностранных странах. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
По его словам, включение вакцины в список ВОЗ также позволит поставлять ее в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).
Кузнецов отметил, что документы на включение вакцины в список ВОЗ были поданы 27 октября. В настоящее время они находятся на рассмотрении, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что первые образцы российской вакцины «Спутник V» поступили в Венгрию.
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