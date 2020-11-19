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Приговор вынесли мужчине по делу о финансировании терроризма в Москве
Фото: depositphotos.com

Приговор вынесли мужчине по делу о финансировании терроризма в Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Мужчине, который собирал деньги для террористической организации, вынесли приговор. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

— Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Он осужден за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма, — отметили правоохранители.

Как уточняется, осужденный в 2015 году познакомился с мужчиной, который возглавлял террористическую организацию, деятельность которой запрещена в РФ. По его указанию мужчина собирал денежные средства и направлял их террористам.

Осужденный будет отбывать наказание в течение 13 лет в исправительной колонии строгого режима, говорится на официальном сайте прокуратуры.

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