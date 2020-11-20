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Росгидромет предупредил жителей столичного региона о «метеокачелях»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Росгидромет предупредил жителей столичного региона о «метеокачелях»

Татьяна Плотникова

Город

Жителей европейской части России, в том числе столичного региона, в начале последней недели осени ожидают «метеокачели». Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Как пояснил эксперт, под «метеокачелями» следует понимать «переход через ноль, метели, гололедные явления».

Сильнее всего это проявится Он отметил, что на следующей неделе непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области.

Так как столичный регион будет расположен дальше от центра циклона, вызывающего такие «метеокачели», неблагоприятных погодных явлений будет меньше, однако Московскую область они также «заденут».

Варакин также предупредил, что в последние пять дней осени ожидаются устойчивые отрицательные температуры, хотя и без сильных морозов. Сильные снегопады также не прогнозируются, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что гололедица сохранится в Москве до выходных 21-22 ноября.

Читайте также: Сильный ветер и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

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