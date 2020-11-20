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Два человека погибли в аварии с автобусом на Дмитровском шоссе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Два человека погибли в аварии с автобусом на Дмитровском шоссе

Татьяна Плотникова

Происшествия

Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на Дмитровском шоссе в ночь на 20 ноября.

Как уточняют в столичных экстренных службах, на трассе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Находившиеся в машине два человека погибли.

Причина и обстоятельства аварии выясняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кадры с места ДТП публикует телеканал РЕН ТВ.

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Дмитровское шоссеМоскваДТП
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