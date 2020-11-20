Российские дороги адаптируют для любителей автотуризма

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Законопроект об автомобильном туризме готовят к рассмотрению в Государственной думе в первом чтении. Документ содержит стандарты и требования к инфраструктуре дорог, пользующихся особой популярностью у туристов.

Как пояснил автор законодательной инициативы, зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, действующая норма по размещению мотелей и кемпингов на популярных туристических трассах М10 «Россия» и М4 «Дон» составляет одна единица на 150 километров. Однако этого явно недостаточно.

Депутат также указал на особую популярность автомобильных поездок в России для отдыха, поскольку для семьи из трех-четырех человек такое путешествие на 30-40 процентов дешевле авиаперелета или поездки на поезде.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, руководитель комитета по транспорту Дмитрий Горин отметил, что в условиях пандемии коронавируса все больше людей предпочитают общественному транспорту личный, поэтому популярность автотуризма дополнительно возросла.

— У нас еще нет полной статистики, но в отдельные регионы, например в Краснодарский край, который принял за сезон порядка 9 млн туристов, примерно 65–70 процентов от общего потока приехали личным транспортом, — рассказал Горин.

В связи с этим в Думе предлагают пересмотреть статус ряда популярных у туристов трасс. В зависимости от категории будут установлены требования к обеспеченности объектами сервиса, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что загруженность российских санаториев в первые шесть месяцев текущего года сократилась вдвое.

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