Загрузка российских санаториев в первом полугодии 2020 года упала в два раза

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Загрузка российских санаториев в первом полугодии текущего года упала в два раза, но по итогам 2020-го они могут наверстать упущенное за счет результатов третьего квартала. Об этом сообщили глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туристической индустрии Сергей Шпилько во вторник, 17 ноября.

По его словам, загрузка санаторно-курортной отрасли составила 1,3 миллиона. Он отметил, что в данный момент загрузке санаториев могло бы способствовать продление программы кешбэка на туры по России, которая была Ростуризмом в середине октября.

Шпилько добавил, что представители туротрасли призывают власти продлить распродажу туров с кешбэком до первого полугодия 2021 года, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что количество поездок из России за рубеж уменьшилось более чем в пять раз.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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