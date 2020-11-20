Помещение для образовательных целей в районе Строгино выставили на торги

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Кулакова, 3к2 Карта всех событий

Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать помещение площадью свыше тысячи квадратных метров, предназначенное для образовательных целей. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По его словам, объект находится в столичном районе Строгино. Нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном здании 1982 года постройки по адресу улица Кулакова, дом 3, корпус 2.

— В рамках льготной программы представители малого и среднего предпринимательства могут арендовать недвижимость в Москве на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Он также добавил, что с начала 2020 года было реализовано 468 помещений на общую сумму 447,1 миллиона рублей годовых арендных платежей по льготной ставке.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, льготная аренда для представителей малого и среднего бизнеса на северо-западе города пользуется высоким спросом у инвесторов.

— С начала года в СЗАО в аренду малому и среднему бизнесу по итогам торгов было передано 29 нежилых помещений площадью 2,95 тысячи квадратных метров на сумму 17,6 миллиона рублей, — уточнил Щербаков.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 ноября, торги состоятся 3 декабря.

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