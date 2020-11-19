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Помещение в доме 1934 года постройки в Хамовниках выставят на торги
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Помещение в доме 1934 года постройки в Хамовниках выставят на торги

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 1-й Неопалимовский переулок, 11/22 Карта всех событий

Помещение в подвале дома 1934 года постройки в столичном районе Хамовники выставят на аукцион. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Отмечается, что объект площадью 87,9 квадратного метра находится по адресу 1-й Неопалимовский переулок, дом 11. Начальная стоимость лота — 12,95 миллиона рублей.

Помещение расположено в подвальной части пятиэтажного жилого дома. От улицы здание отделяет небольшой палисадник, неподалеку находятся посольство Непала, дипломатические представительства Йемена и Саудовской Аравии, а также консульский департамент МИД России.

Как отметил руководитель ведомства Максим Гаман, с начала этого года в Москве по итогам городских торгов заключили 633 договора купли-продажи нежилых помещений общей площадью 55,1 тысячи квадратных метров на сумму 3,5 миллиарда рублей.

— В Центральном округе в этом году инвесторы приобрели 69 объектов городской недвижимости общей площадью 7,85 тысячи квадратных метров на общую сумму 679,2 миллиона рублей, — цитирует главу столичного департамента агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что помещение в здании начала ХХ века в центре столицы выставили на аукцион. Отмечается, что объект площадью 132,4 квадратного метра находится по адресу Дегтярный переулок, дом 4, строение 2.

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