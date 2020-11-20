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На Украине задумались о возвращении Крыма через «мозги людей»
Фото: pixabay.com / Валерий Григоренко

На Украине задумались о возвращении Крыма через «мозги людей»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Киев сможет вернуть Крым в состав Украины через изменение ментального состояния людей, считает советник главы администрации украинского президента Сергей Куницын.

— Чтобы вернуть территорию, в частности Крым, надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание, — заявил он в эфире телеканала ATR.

Куницын также заявил о невозможности создания крымско-татарской автономии на территории российского полуострова. По его мнению, такой исход нереален, поскольку более 85 процентов местного населения — представители других этносов.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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