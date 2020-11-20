Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Азербайджана

Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Агдамский район переходит под контроль Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации в пятницу, 20 ноября.

— Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы, — сказал политик. Его выступление транслируют местные каналы, передает ТАСС.

Азербайджанский лидер уточнил, что Агдамский район был самым густонаселенным среди территорий, затронутых конфликтом вокруг Нагорного Карабаха — ранее там проживали около 143 тысяч человек. Однако теперь в жизни Агдама новый этап.

— У нас большие планы, — отметил Алиев, добавив, что населенный пункт будут восстанавливать.

В частности, уточнил президент, власти намерены осуществить инфраструктурные проекты, возвести административные здания, социальные учреждения, построить дороги и в целом провести другие необходимые работы. При этом Баку всячески будет помогать гражданам вернуться в город, к нормальной жизни.

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