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Военные Азербайджана вошли в Агдамский район согласно трехстороннему соглашению
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Военные Азербайджана вошли в Агдамский район согласно трехстороннему соглашению

Вероника Кузьминова

В мире

Армия Азербайджана вошла в Агдамский район республики в пятницу, 20 ноября, в рамках трехстороннего соглашения. Об этом сообщили в минобороны страны.

Уточняется, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район согласно «трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации», передает РИА Новости.

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент.

По информации Минобороны, для контроля за ситуацией в Карабахе в регион будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

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