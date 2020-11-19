Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Нагорному Карабаху

Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Лавров и Ле Дриан подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Обе стороны подчеркнули, что на данный момент основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры.

Также главы МИД двух стран договорились о поддержании дальнейшего сотрудничества по вопросам внешнеполитического взаимодействия.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пять дополнительных гуманитарных центров создали в Нагорном Карабахе