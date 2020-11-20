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Движение транспорта изменят на юго-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение транспорта изменят на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 3-й Люберецкий проезд Карта всех событий

С 9 декабря участок 3-го Люберецкого проезда на востоке столицы станет односторонним, а движение в районе дома № 15 по 1-му Люберецкому проезду будет запрещено. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД.

Там отметили, что решение изменить организацию движения на этой территории приняли из-за просьб жителей. Они обращались в ЦОДД с проблемой транзита через жилые дома.

Так, например, на Октябрьском проспекте в городе Люберцы часто бывают пробки в часы пик. Водители, чтобы сэкономить время в дороге, объезжают их по 2-му и 3-му Люберецким проездам, тем самым доставляя дискомфорт местным жителям.

Движение транспорта изменят на юго-востоке МосквыФото: ГКУ «Центр организации дорожного движения»

Чтобы исключить эту проблему, власти приняли решение сделать участок 3-го Люберецкого проезда от 4-го Люберецкого проезда к дому 10 односторонним, а движение в районе дома 15 по 1-му Люберецкому проезду запретить.

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