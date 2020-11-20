Более 15 горнолыжных комплексов готовятся к открытию в Подмосковье

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В Московской области к открытию готовятся 16 горнолыжных баз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Как отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшков, в декабре начнется новый зимний сезон. Жители области будут рады не только календарной зиме, но и климатической.

— Прошлый год не порадовал нас уровнем снежного покрова. Занятия на горнолыжных комплексах — один из любимых видов досуга жителей области. Традиционно эпицентром горнолыжного спорта в области становится Дмитровский район, — уточнил Терюшков.

Горнолыжные комплексы находятся в городских округах Красногорск, Балашиха, Коломенский, Дмитровский, Раменский, Серпухов.

В ведомстве добавили, что при занятиях спортом горожане должны соблюдать такие требования, как социальная дистанция между людьми, которые не проживают вместе, а также использование только личного спортивного инвентаря.

Для соблюдения безопасной дистанции в закрытых помещениях необходима специальная разметка, а контактные элементы надо обрабатывать дезинфицирующими средствами и растворами каждые два часа.

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