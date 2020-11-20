«Сумасшедший чувак»: Плейн назвал вульгарными наряды Киркорова

Фото: youtube.com / а поговорить?

Дизайнер Филипп Плейн заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова огромное сердце и признал его право на вульгарную одежду.

— Когда я первый раз его увидел, то подумал, что это за сумасшедший чувак? Он такого огромного роста! Как подошел, как обнял, как сжал меня. Если серьезно, у Филиппа большое сердце, он всегда на связи, — объяснил дизайнер.

Плейн подчеркнул, что в шоу-бизнесе большая редкость встретить таких людей.

На вопрос журналистки Ирины Шихман, травится ли Плейну, как одевается Киркоров, и считает ли он это пошлостью и вульгарностью, гость ответил положительно. Он добавил, что каждый имеет право на ошибки. По словам дизайнера, определить грань между сексуальностью и вульгарностью очень сложно.

Он пример в пример певицу Харди Би и блогера Ким Кардашьян, которые оперируют пошлостью в стиле и поведении, но становятся сверхпопулярными.

Видео опубликовано на YouTube.

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