Дизайнер Филипп Плейн ответил на вопрос о романе с Яной Рудковской

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Дизайнер одежды Филипп Плейн ответил на вопрос, был ли у него роман с продюсером Яной Рудковской. По его словам, они были друзьями, а Рудковской нужно было привлечь внимание прессы во время бракоразводного процесса с бизнесменом Виктором Батуриным.

— Я не знаю, как лучше ответить на этот вопрос. Яна — красивая женщина, очень сильная и влиятельная женщина. Я ее встретил, узнал. Конечно, можно сказать, что у нас были какие-то там взаимоотношения, но я бы сформулировал, что мы, скорее, были просто друзьями, — заявил дизайнер.

По словам Плейна, это была дружба, потому что Рудковской была нужна поддержка в трудный для нее период. Дизайнер отметил, что Рудковская разводилась с Батуриным, был суд, и Яне нужны были влиятельные и знаменитые друзья, внимание прессы.

— Она не сдавалась, сражалась за свои права, но для этого нужно было привлекать внимание прессы, иначе, возможно, она бы не выиграла, — объяснил Плейн.

Видео опубликовано на YouTube.

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