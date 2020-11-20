Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дизайнер Филипп Плейн ответил на вопрос о романе с Яной Рудковской
Фото: youtube.com/Super

Дизайнер Филипп Плейн ответил на вопрос о романе с Яной Рудковской

Виктория Федотова

Звезды

Дизайнер одежды Филипп Плейн ответил на вопрос, был ли у него роман с продюсером Яной Рудковской. По его словам, они были друзьями, а Рудковской нужно было привлечь внимание прессы во время бракоразводного процесса с бизнесменом Виктором Батуриным.

— Я не знаю, как лучше ответить на этот вопрос. Яна — красивая женщина, очень сильная и влиятельная женщина. Я ее встретил, узнал. Конечно, можно сказать, что у нас были какие-то там взаимоотношения, но я бы сформулировал, что мы, скорее, были просто друзьями, — заявил дизайнер.

По словам Плейна, это была дружба, потому что Рудковской была нужна поддержка в трудный для нее период. Дизайнер отметил, что Рудковская разводилась с Батуриным, был суд, и Яне нужны были влиятельные и знаменитые друзья, внимание прессы.

— Она не сдавалась, сражалась за свои права, но для этого нужно было привлекать внимание прессы, иначе, возможно, она бы не выиграла, — объяснил Плейн.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Рудковская прокомментировала сообщения о любовнице Плющенко

мнениеЯна Рудковскаяразвод
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Все мнения
О проекте