Мишустин анонсировал запуск проекта по определению нуждающихся семей в России

Фото: government.ru / Сайт правительства России

До конца 2020 года в России запустят пилотный проект, позволяющий определять нуждающиеся семьи на основе сведений государственных информационных систем. Это позволит оказывать адресную поддержку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 20 ноября, на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы.

По словам главы правительства, проект обсуждался уже давно, однако его внедрение откладывалось из-за пандемии коронавируса.

— Но этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку, — цитирует ТАСС премьера.

Он уточнил, что на первых порах «пилот» опробуют в Нижегородской области и в Татарстане. Этим займутся ФНС, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Росстат, ПФР и Фонд социального страхования. Им предстоит скоординировать свои действия, а затем оценить возможность распространения проекта на всю страну.

Предполагается, что «пилот» реализуют в три этапа.

— Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах, — пояснил председатель кабинета министров.

Третий этап, продолжил он, подразумевает анализ всей информации, выработку предложений по оценке нуждаемости и построению системы адресной поддержки.

Читайте также: Москва увеличит расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 году