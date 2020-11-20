Свыше 500 школ Подмосковья оснастят новой компьютерной техникой до 2022 года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

До 2022 года новой компьютерной техникой оснастят 555 подмосковных школ. Об этом в пятницу, 20 ноября, рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области.

По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, современная техника поступит в образовательные учреждения в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». До конца 2020 года новыми компьютерами планируется оснастить 164 школы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице построят новый учебный центр на 200 мест с детским садом. Объект появится в Левобережном районе столицы.

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