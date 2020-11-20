Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 500 школ Подмосковья оснастят новой компьютерной техникой до 2022 года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Свыше 500 школ Подмосковья оснастят новой компьютерной техникой до 2022 года

Кирилл Николаев

Образование

До 2022 года новой компьютерной техникой оснастят 555 подмосковных школ. Об этом в пятницу, 20 ноября, рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области.

По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, современная техника поступит в образовательные учреждения в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». До конца 2020 года новыми компьютерами планируется оснастить 164 школы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице построят новый учебный центр на 200 мест с детским садом. Объект появится в Левобережном районе столицы.

Читайте также: Свыше 20 объектов образования построят в ТиНАО за счет бюджета

работоспособность компьютеровшколаМосковская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте