Астропсихолог рассказала, как выбрать идеального мужчину по году рождения

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Цифры расскажут о мужчине гораздо больше, чем он сам о себе знает. Такое мнение выразила астропсихолог Любовь Калиновская, раскрывшая секрет поиска идеального спутника жизни.

По словам эксперта, если женщине интересны брутальные, мужественные и харизматичные представители сильного пола, ей стоит искать среди Львов, Стрельцов и Овнов. Они не только способны влюбиться по уши, но еще и замечательные отцы.

Также не стоит упускать из поля зрения Тельцов. Представители этого знака зодиака обычно выступают за стабильные и комфортные отношения.

— Идеальные мужчины этих знаков зодиака родились в следующие годы: 1971-й — год Золотого Кабана; 1976-й — год Огненного Дракона; 1978-й — год Земляной Лошади; 1983-й — год Водяного Кабана; 1988-й — год Земляного Дракона; 1990-й — год Золотой Лошади; 1995-й — год Деревянного Кабана; 2000-й — год Золотого Дракона, — заявила Калиновская в своей статье для Wday.ru.

Ранее астрологи назвали топ-4 альфа-самцов по знаку зодиака.

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