Передача Агдамского района Азербайджану прошла без инцидентов

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Армянские военнослужащие покинули Агдамский район, передача данной территории под контроль Азербайджана прошла без инцидентов и провокаций. Об этом сообщил начальник штаба Российского военного контингента в Нагорном Карабахе генерал-майор Андрей Волков в пятницу, 20 ноября.

Он отметил, что роль российского миротворческого контингента в данном регионе заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения в строгом соответствии с соглашениями, а также обеспечить вывод армянских подразделений с территории, передает Интерфакс.

Напомним, ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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