Проведение дискотек ограничили в Ленинградской области из-за коронавируса

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Власти Ленинградской области ограничили проведение дискотек из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в пятницу, 20 ноября.

Так, во всех трех зонах — «зеленой», «желтой» и «красной» — деятельность ночных клубов разрешена исключительно в период с 06:00 до 23:00 при обязательном условии применения масок или респираторов. Ранее данные ограничения действовали только в «красной» зоне.

Помимо этого, город Сосновый Бор перешел в «желтую» зону, передает РИА Новости.

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