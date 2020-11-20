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В МИД заявили об интернационализации военной деятельности в Арктическом регионе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В МИД заявили об интернационализации военной деятельности в Арктическом регионе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская Федерация отмечает интернационализацию военной деятельности в Арктике. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов в пятницу, 20 ноября.

— Все более настойчивыми становятся в этом страны неарктического региона, — пояснил дипломат.

В качестве примера он упомянул Великобританию, которая в 2018 году обнародовала свою военную арктическую стратегию. По словам Корчунова, это является «тревожащим фактом», так как впервые неарктическое государство приняло подобный документ.

Кроме того, он добавил, что Москва готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики в том случае, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что Россия и США являются членами Арктического совета, который призван содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Помимо РФ и Штатов, в нее также входят еще шесть арктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция. Также 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.

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военные действияАрктический регионМИД РФ
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