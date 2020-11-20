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Наталья Сергунина: Москва продолжит поддерживать развитие кибатлетики
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Москва продолжит поддерживать развитие кибатлетики

Кирилл Николаев

Город

Правительство Москвы и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации поддержали участие сборной России на международном чемпионате Cybathlon 2020. Это турнир спортсменов с особенностями здоровья, использующих передовые кибернетические устройства.

На встрече с участниками чемпионата заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина поздравила их с успешным выступлением. Российские кибатлеты выиграли серебро и бронзу в двух дисциплинах, а еще в трех они попали в пятерку лучших. По словам Сергуниной, спортсмены показали отличные результаты.

— Москва поддержала ваше участие в мировом первенстве, мы продолжим поддерживать развитие кибатлетики и дальше, — отметила она.

Сергунина отметила, что четыре из пяти разработок, которые использовали члены сборной России, созданы столичными компаниями. Все они являются участниками и партнерами Московского инновационного кластера.

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Наталья СергунинаМосквасоревнования
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