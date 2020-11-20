Наталья Сергунина назвала число работающих технологических компаний в Москве

Фото: АГН «Москва»

В столице работает 122 тысячи технологических компаний. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020.

По ее словам, сфера технологий имеет большой удельный вес в экономике города. В ней занято более миллиона человек.

— Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться, — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что в 2019 году совокупная выручка столичных технологических компаний достигла почти 11,5 триллиона рублей, прибавив еще пять процентов по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на сумму 875 миллионов рублей.

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