Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на сумму 875 миллионов рублей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы с начала года одобрили технологическим компаниям города выплаты в виде субсидий и грантов на общую сумму около 875 миллионов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты. С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 миллионов рублей, — отметила Сергунина.

Она также сообщила, что поддержку получили 225 технологических проектов. Им предоставлены субсидии на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, субсидии на инжиниринг, а также гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.

Говоря о важных направлениях развития технологического сектора Москвы, Сергунина отметила выступление сборной России на чемпионате мира Cybathlon-2020, который прошел 13–14 ноября. Российские участники взяли на чемпионате серебро и бронзу в двух дисциплинах. Еще трое членов национальной команды вошли в топ-5.

Ранее заместитель мэра столицы сообщила, что платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте. Теперь вся актуальная информация об этой активно развивающейся технологии доступна на одной площадке.

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