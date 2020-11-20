Истязавшую семилетнюю племянницу жительницу Ингушетии осудили на шесть лет колонии

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Женщину, истязавшую семилетнюю племянницу в Ингушетии, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ее сожителю суд назначил наказание сроком на два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает РИА Новости.

Напомним, семилетнюю девочку доставили в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года с множеством травм различной степени тяжести. Затем девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. Там ей провели ампутацию части правой руки. Через некоторое время ребенка выписали из больницы.

По подозрению в избиении арестовали тетю девочки. Женщина заявила, что травмы были нанесены случайно. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов об опеке.

19 сентября 2019-го уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки не будут лишать родительских прав.

По информации Генпрокуратуры, сейчас девочка живет в Магасе с матерью.

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