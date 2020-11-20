Путин назвал слаженной работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин назвал четкой и слаженной работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Такое мнение он выразил в пятницу, 20 ноября, во время совещания по российской миротворческой миссии в данном регионе.

— Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил — остановить кровопролитие и избежать новых жертв, — пояснил глава государства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что российские военнослужащие осуществляют эффективный контроль за соблюдением перемирия в Карабахе. Путин отметил, что обстановка в этом регионе «в целом стабилизировалась».

Он также добавил, что находится в постоянном контакте с коллегами в Армении и Азербайджане, передает РИА Новости.

"Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев". Путин высоко оценил, как военные из России выполняют задачи в Карабахе. pic.twitter.com/XS3xyDRKur — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 20, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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