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Рособрнадзор: Дистанционное проведение итогового собеседования не отразится на датах ОГЭ
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Рособрнадзор: Дистанционное проведение итогового собеседования не отразится на датах ОГЭ

Евгения Звощик

Образование

Проведение итогового собеседования для школьников в дистанционном формате не отразится на сроках проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах. Об этом сообщается на официальной странице Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что даты проведения собеседования не изменились. В частности, уточняется, что планируется провести собеседование в основной срок — 10 февраля 2021 года. Также его проведение предусмотрено в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что написание итогового сочинения в 11-х классах перенесли на несколько месяцев из-за коронавируса. По новым правилам, одиннадцатиклассники напишут сочинение не раньше 5 апреля следующего года.

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