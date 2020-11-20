Шойгу сообщил о полном контроле территории Карабаха российскими миротворцами

Фото: Минобороны РФ

Территория Нагорного Карабаха полностью контролируется российскими миротворцами. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 20 ноября, во время совещания по ситуации в данном регионе, которое проводит президент России Владимир Путин.

Глава военного ведомства также отметил, что Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе. Данный центр появится в рамках реализации меморандума на территории Азербайджана, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин назвал слаженной работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе