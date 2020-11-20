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Актрису Людмилу Князеву нашли мертвой в собственной квартире
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Актрису Людмилу Князеву нашли мертвой в собственной квартире

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Снежная улица Карта всех событий

В Москве найдена мертвой в собственной квартире актриса театра и кино, а также звезда шоу «Наша Russia» Людмила Князева. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в правоохранительных органах.

— В полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее родственница уже несколько дней не отвечает на звонки и не выходит на связь. По прибытии в квартиру на Снежной улице было обнаружено тело 82-летней гражданки, — сказал собеседник «Вечерней Москвы».

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Уточняется, что смерть пенсионерки не носит криминального характера.

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