Более 30 ТПУ планируют построить в Москве в ближайшие три года

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В 2021–2023 годах в столице планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным специалистов, ТПУ позволят снизить загруженность дорожной сети в среднем на семь процентов. Столичный Стройкомплекс строит ТПУ таким образом, чтобы пересадка пассажиров между разными видами транспорта происходила в наиболее комфортном и оперативном формате. Всего на московском транспортном узле запланировано создание 265 ТПУ.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО проектируют свыше 120 километров дорог.В центре внимания строителей находятся участки от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны, между Боровским и Киевским шоссе, а также отрезок от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.

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