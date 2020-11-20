Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 30 ТПУ планируют построить в Москве в ближайшие три года
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Более 30 ТПУ планируют построить в Москве в ближайшие три года

Кирилл Николаев

Город

В 2021–2023 годах в столице планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным специалистов, ТПУ позволят снизить загруженность дорожной сети в среднем на семь процентов. Столичный Стройкомплекс строит ТПУ таким образом, чтобы пересадка пассажиров между разными видами транспорта происходила в наиболее комфортном и оперативном формате. Всего на московском транспортном узле запланировано создание 265 ТПУ.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО проектируют свыше 120 километров дорог.В центре внимания строителей находятся участки от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны, между Боровским и Киевским шоссе, а также отрезок от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.

Читайте также: Началось строительство дорог в поселке Мосрентген

транспортстроительство ТПУМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Все мнения
О проекте