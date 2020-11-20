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В кабмине оценили влияние пандемии COVID-19 на объем ввода недвижимости в РФ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В кабмине оценили влияние пандемии COVID-19 на объем ввода недвижимости в РФ

Евгения Звощик

Общество

Объем ввода недвижимости в эксплуатацию в РФ снизился в первые десять месяцев 2020 года на 1,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2019-го. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу, 20 ноября.

По его словам, в октябре 2020-го в эксплуатацию было введено на 7,3 процента больше «квадратов», чем в октябре 2019-го.

— В целом на данный момент по сравнению с 10 месяцами прошлого года ввод жилья сократился всего на 1,1 процента, — уточнил Хуснуллин.

Он отметил, что это очень хороший показатель. По его словам, поддержать темпы жилищного строительства на высоком уровне, несмотря на пандемию коронавируса, помогли, в частности, принятые правительством меры поддержки строительной отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».

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Марат Хуснуллиннедвижимостькоронавирус
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