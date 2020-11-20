ВВП РФ сократился на 3,5 процента по итогам девяти месяцев
Путин назвал слаженной работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год c 21 ноября
Более 30 ТПУ планируют построить в Москве в ближайшие три года
Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега
Курс евро снизился на Мосбирже до 90,30 рубля
В кабмине оценили влияние пандемии COVID-19 на объем ввода недвижимости в РФ
Объем ввода недвижимости в эксплуатацию в РФ снизился в первые десять месяцев 2020 года на 1,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2019-го. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу, 20 ноября.
По его словам, в октябре 2020-го в эксплуатацию было введено на 7,3 процента больше «квадратов», чем в октябре 2019-го.
— В целом на данный момент по сравнению с 10 месяцами прошлого года ввод жилья сократился всего на 1,1 процента, — уточнил Хуснуллин.
Он отметил, что это очень хороший показатель. По его словам, поддержать темпы жилищного строительства на высоком уровне, несмотря на пандемию коронавируса, помогли, в частности, принятые правительством меры поддержки строительной отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Минстрой выступил за запрет строительства апартаментов