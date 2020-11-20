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Жилой дом по реновации построят на улице Милашенкова
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жилой дом по реновации построят на улице Милашенкова

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Милашенкова Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят в Бутырском районе. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание появится по адресу улица Милашенкова, владение 7/3. Оно расположится недалеко от станции метро «Фонвизинская». Всего в доме будет 255 квартир. На первых этажах здания предусмотрены входные группы, лифтовые холлы, колясочные, помещения консьержа с санузлом и уборочного инвентаря.

Прилегающую территорию благоустроят. Рабочие установят скамейки, урны, высадят деревья и кустарники, а также разобьют цветники и газоны. Рядом с домом появятся детские, спортивные площадки и зоны отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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