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Жилой дом по реновации построят в Северном Тушине
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жилой дом по реновации построят в Северном Тушине

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Вилиса Лациса Карта всех событий

В районе Северное Тушино в 2021 году построят жилой дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здание появится по адресу улица Вилиса Лациса, напротив владения 42. В доме будет 472 квартиры общей площадью 26,5 тысячи квадратных метров. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

Первый этаж станет нежилым. Здесь будут находиться магазины, кафе, салоны красоты, детские клубы, комнаты дежурного и технических помещений. Придомовую территорию благоустроят. Рабочие установят спортивную и детскую площадки, посадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны, сообщает Интерфакс.

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