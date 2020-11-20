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Переселение по программе реновации в районе Ивановское на востоке Москвы начнется в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Переселение по программе реновации в районе Ивановское на востоке Москвы начнется в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Зелёный проспект, 93А Карта всех событий

В Восточном административном округе столицы в районе Ивановское утвердили три «стартовые» площадки для реализации программы реновации жилья. На одной из них уже сдан дом для переселения горожан в 2021 году. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он рассказал, что в новостройку по адресу Зеленый проспект, дом 93а, переедут свыше 160 семей.

— Ориентировочный срок старта заселения дома — второй квартал 2021 года, — уточнил Левкин.

Он также напомнил, что в Ивановском округе Москвы по реновации после окончания расселения демонтируют 21 жилой дом, в которых проживают порядка четырех тысяч человек.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что в Восточном административном округе столицы начинается заселение пятого дома по программе реновации жилья. Он находится по адресу улица Константина Федина. Первыми сюда переедут 103 семьи.

Читайте также: Дом по реновации в Перове планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

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