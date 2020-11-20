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Переселение в дом на улице Константина Федина началось на востоке Москвы по программе реновации
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Переселение в дом на улице Константина Федина началось на востоке Москвы по программе реновации

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Константина Федина Карта всех событий

В Восточном административном округе столицы начинается заселение пятого дома по программе реновации жилья. Он находится по адресу улица Константина Федина. Первыми сюда переедут 103 семьи. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в новостройку переедут жители пятиэтажки на 11-й Парковой улице.

— Всего в «стартовом» доме запланировано предоставить новое жилье почти ​900 семьям. Переселение будет происходить в несколько этапов до конца этого года, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что уведомления о переселении горожане получили в личном кабинете на mos.ru и на электронной почте благодаря сервису «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Глава ведомства рассказал, что новостройка на улице Константина Федина возведена на месте демонтированных пятиэтажек.

— В помещениях в соответствии со стандартами программы выполнена улучшенная отделка. Центр информирования находится в одноэтажном отдельно стоящем здании между корпусами, во дворе жилого дома оборудована детская площадка с безопасным резиновым покрытием и местами отдыха, выполнено мощение тротуаров и пешеходных дорожек, — подчеркнул Левкин.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации жилья в столичном районе Перово введут в эксплуатацию в 2022 году. Объект находится по адресу улица Плющева, дом 15.

Читайте также: Почти 30 тысяч жителей переедут по программе реновации в Москве в 2021 году

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