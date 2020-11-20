Путин назначил нового руководителя своей канцелярии
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 20 ноября.
Как следует из информации на официальном сайте Кремля, до данного назначения Казаков занимал пост заместителя руководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.
Ранее сообщалось, что бывшего главу Министерства транспорта РФ Евгения Дитриха назначили генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
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