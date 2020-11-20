Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин назначил нового руководителя своей канцелярии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин назначил нового руководителя своей канцелярии

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 20 ноября.

Как следует из информации на официальном сайте Кремля, до данного назначения Казаков занимал пост заместителя руководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Министерства транспорта РФ Евгения Дитриха назначили генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Читайте также: Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

указыВладимир Путинназначение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Все мнения
О проекте