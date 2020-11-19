Бывшего главу Минтранса РФ Дитриха назначили гендиректором ГТЛК

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Бывший глава Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих назначен генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом в четверг,19 ноября, сообщает РИА Новости.

На этом посту Дитрих заменил Михаила Полубояринова. Дитрих приступит к работе в новой должности с 20 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин отправил министра транспорта Евгения Дитриха в отставку. Он был главой Минтранса с мая 2018 года. До этого, с 2015 по 2018 год, он был первым замглавы этого ведомства.

Позднее Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Соловьева на пост министра транспорта РФ.

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