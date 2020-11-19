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Бывшего главу Минтранса РФ Дитриха назначили гендиректором ГТЛК
Фото: https://www.mskagency.ru/materials/2887309

Бывшего главу Минтранса РФ Дитриха назначили гендиректором ГТЛК

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Бывший глава Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих назначен генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом в четверг,19 ноября, сообщает РИА Новости.

На этом посту Дитрих заменил Михаила Полубояринова. Дитрих приступит к работе в новой должности с 20 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин отправил министра транспорта Евгения Дитриха в отставку. Он был главой Минтранса с мая 2018 года. До этого, с 2015 по 2018 год, он был первым замглавы этого ведомства.

Позднее Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Соловьева на пост министра транспорта РФ.

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