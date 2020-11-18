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Правительство рекомендовало Михаила Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»
Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Правительство рекомендовало Михаила Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Правительство РФ рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить в качестве генерального директора авиакомпании гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Полубояринова. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в среду, 18 ноября.

Отмечается, что директива для представителей государства (РФ владеет 57,34 процента акций перевозчика — прим. «ВМ») в совете директоров авиакомпании подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Данный документ будет направлен в «Аэрофлот» в скором времени.

Помимо этого, кабмин рекомендовал совету директоров поддержать кандидатуру министра транспорта РФ Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Соловьева на пост министра транспорта РФ. До него эту должность занимал Евгений Дитрих.

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