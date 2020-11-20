Трое взрослых и ребенок погибли при аварии в Орловской области

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Две легковые машины столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка. Об этом сообщает УМВД по региону в пятницу, 20 ноября.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 18:05 по московскому времени на 16-м километре автодороги Орел — Новосиль.

Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной Reno. В результате аварии водитель Reno и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия.

Еще одного пассажира и 11-летнюю девочку доставили в больницу. Водитель Opel не пострадал, передает РИА Новости.

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