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Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

Юлия Курганова

В мире

Стрельба произошла в торговом центре в американском штате Висконсине, несколько человек пострадали. Инцидент случился в пригороде Милуоки Уоатосе. Об этом сообщил журналистам местного филиала телеканала ABC мэр города Деннис Макбрайд.

Он уточнил, стрельбу открыл неизвестный. Его разыскивают несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, угрозы жизням пострадавших нет. Ранены не менее шести человек, всех их доставили в больницы.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.

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